В Пскове росгвардейцами задержаны подозреваемые в кражах

09:41, 20 февраля 2022, ПАИ

19 февраля сотрудники Росгвардии задержали двух псковичей, подозреваемых в краже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В 16:40 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Труда – поступил сигнал тревоги.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки, сообщили в ведомстве.

В этот же день в 22:01 в магазине на Рижском проспекте сотрудниками Росгвардии задержан 20-летний молодой человек, который пронёс через кассовый узел 12 киндер-сюрпризов и игрушку для игры с котом, при этом не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.