В Псковской области прошёл чемпионат среди лыжников-гонщиков на длинные дистанции

12:26, 20 февраля 2022, ПАИ

Чемпионат Псковской области собрал сильнейших лыжников региона, сообщает корреспондент газеты «Островские вести».

На лыжных трассах СОЦ «Юности» прошёл чемпионат Псковской области среди лыжников-гонщиков на длинные дистанции. Как и на олимпийских гонках, где королевскую дистанцию 50 километров сократили до 30 километров, на островской базе уменьшили 30-километровку до 20 километров.

В соревнованиях участвовали все сильнейшие спортсмены из всех муниципалитетов, где развит данный вид спорта, – из Пскова, Великих Лук, Печор, Струг Красных, Невеля, Острова и ряда других территорий. Представители названных городов и разыграли между собой призовые места.

Результаты соревнований на каждой дистанции представила Федерация лыжных гонок в Псковской области, их можно посмотреть по ссылке.