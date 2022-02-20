Началась прямая трансляция Божественной литургии в Псково-Печерском монастыре в неделю о блудном сыне
В Псково-Печерском монастыре началась прямая трансляция Божественной литургии в неделю о блудном сыне.
Неделя о блудном сыне — второе из четырёх воскресений подготовки к Великому посту в Православных церквях, которое следует после недели о мытаре и фарисее и пред неделей о Страшном Суде.
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