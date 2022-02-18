Российские банки повышают ставки по вкладам

13:45, 20 февраля 2022, ПАИ

После того, как Центробанк повысил ключевую ставку, российские банки стали повышать ставки по вкладам, сообщает РИА Новости.

Некоторые банки уже успели повысить ставки: «ВТБ» — на полтора процентных пункта, до десяти процентов по срочным вкладам, «Альфа-банк» — также до десяти процентов, «Уралсиб» — на 0,8-1,6, АТБ — на 0,3-0,5 процентного пункта. Выросли ставки и в «Сбербанке» — на 1-1,5 процентного пункта, до максимальных 9,5 процента годовых.

Среди тех, кто уже повысил ставки, есть и такие банки, которые намерены сделать это еще раз. Так, в «Русском Стандарте» их уже подняли на 0,5-1 процентный пункт и не исключают нового повышения. В «ПСБ» на прошлой неделе ставки по всей линейке вкладов выросли на 0,3-0,7 процентного пункта, до максимальных 11 процентов годовых, а с 22 февраля банк собирается поднять доходность по линейке накопительных счетов — в среднем на полтора процентных пункта, максимум до 9,5 процента.

Ряд российских банков только планирует повысить ставки по вкладам.

