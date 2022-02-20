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Общество

Жительница Орловской области разыскивает в Опочке родственников

Если вы узнали людей на фото, обратитесь в редакцию газеты. Фото: «Красный маяк»

Жительница Орловской области Зоя Пискарёва разыскивает в Опочке своих родственников, связь с которыми была потеряна после Великой Отечественной войны.

«Моя мама выросла в большой семье. Родители воспитывали семеро детей. Один из братьев – Кузьма Лоскутов – души не чаял в своей младшей сестрёнке. Они всегда были вместе, держась друг за друга. По рассказам матери, брат с началом войны уехал служить лётчиком в Вильно Литовской Республики. Однако после ухода на фронт он не прислал семье ни одной весточки. По окончании войны, так и не получив ни похоронного письма, ни каких-либо известий от своего брата, моя мать начала его разыскивать, потратив на эти поиски всю свою жизнь», – рассказала  корреспонденту газеты «Красный маяк» Зоя Ивановна.

В 1947 году к ней в гости неожиданно приехала молодая женщина с маленьким ребёнком. Назвалась Зоей Гуровой. Она рассказала матери, что тоже ищет Кузьму. Из её истории стало понятно, что Кузьма до начала войны часто бывал в Опочке, где и познакомился с Зоей. Перед войной у них родился сын Владимир, которого Зоя ласково называла Вовиком. Не получив от родственников мужа никакой информации о местонахождении Кузьмы, Зоя Гурова с сыном вернулись в Опочку.

«Как сложилась их дальнейшая судьба, я не знаю. К сожалению, моя мама умерла, так и не встретившись ни со своим братом, ни с Зоей Гуровой, ни с племянником Вовиком. В память о маме я решила продолжить поиски родственников. Запрос в городские архивы Орловской области результата не дал.Отчаявшись, решила обратиться в вашу газету в надежде на то, что кто-то из местных жителей узнает на фотографиях или самого Кузьму Андреевича, или Зою Гурову, или их сына Владимира», – сообщила Зоя Пискарёва.

Районная газета включилась в поиски. Любая информация по поводу этой истории будет интересна. Пишите в редакцию газеты «Красный маяк» или на страницу газеты во «ВКонтакте».

Кузьма Лоскутов. Фото газеты «Красный маяк»

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