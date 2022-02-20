Подробности пожара в Плюссе

14:39, 20 февраля 2022, ПАИ

Тревожный вызов на адрес: улица Ленина, 1, поступил плюсским пожарным сегодня в 12:44. Как сообщают корреспонденты газеты «Плюсский край», пожарных вызвали продавцы магазина ( магазин работал). Продавец пошла отпускать товар и увидела задымление.



По предварительной информации причина возгорания - замыкание проводки в подсобном помещении магазина. Пожар ликвидируют три пожарных бригады из Плюсского района и две из Стругокрасненского. Общая площадь пожара составила около 350 кв. метров. Пострадавших нет. По информации очевидцев, один из магазинов выгорел полностью.