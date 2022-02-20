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Общество

Путешествие в весну. «Псковский телеграм Online» с утра пораньше

В понедельник, 21 февраля в 9:00 мск в прямой эфир выйдет очередной выпуск «Псковского телеграма Online», программы о предстоящих событиях и явлениях.

Традиционно гостями проекта становятся представители разных сфер жизни Псковской области: политики, чиновники, деятели культуры, бизнесмены и общественики. Завтра ведущие Александр Машкарин и Антон Сергеев познакомят зрителей с новым руководителем Псковской областной филармонии Сергеем Жаворонком, а также обсудят фишки предстоящего весенне-летнего турсезона с одним их экспертов региональной туротрасли Александрой Лебедевой.

Программа «Псковский телеграм Online» выходит в прямой эфир еженедельно по понедельникам. Завтра ее выпуск можно увидеть на портале Псковского агентства информации, Youtube-канале ПАИ и официальной группе ПАИ во Вконтакте.

Предыдущие выпуски программы смотрите здесь.

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