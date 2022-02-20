Псковичи решают вопрос о необходимости в городе литературно-музыкального кафе
Региональное отделение Союза писателей России в социальных сетях проводит опрос, касающийся создания в Пскове литературно-муыкального кафе.
«Насколько интересна Вам и Вашим друзьям идея проведения в Пскове литературно-музыкального кафе? Стихи и песни под гитару. Проведение в одном из кафе Пскова, принцип свободного микрофона с временным лимитом выступления. Периодичность - 1-2 раза в месяц.
Стали бы Вы участвовать в таких мероприятиях? В качестве кого?», - задались вопросами в паблике писателей.
Больше половины опрошенных (60.44%) выбрали ответ: «Я не пишу стихов и не являюсь автором-исполнителем, но с интересом послушаю выступления поэтов и бардов».
На втором месте по популярности (15.38%): «Буду изредка участвовать как автор и зритель»
И почти 11% проголосовавших пообещали стать постоянными участниками и собрались представить свои прозведения зрителю.
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