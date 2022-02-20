В Псковской научной библиотеке проходит встреча с авторами выставки «Цвет»

15:45, 20 февраля 2022, ПАИ

В эти минуты в Псковской областной универсальной научной библиотеке проходит встреча с Татьяной Редькой и Полиной Мохнач – молодыми авторами, чьи работы представлены на выставке «Цвет».

«Творчество московских художников-студентов вызвало интерес и множество положительных отзывов у зрителей. Поэтому напоследок мы решили устроить встречу с некоторыми из них», – рассказывают организаторы.

Добавим, 20 февраля – последний день работы выставки «Цвет», на которой было представлено более 80 работ студентов престижной художественной академии.

Встреча проходит в рамках проекта отдела литературы по культуре и искусству «Говорящий художник».