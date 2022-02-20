В Псковской области прошла отчётно-выборная конференция регионального Союза пенсионеров

16:11, 20 февраля 2022, ПАИ

Отчётно-выборная конференция регионального Союза пенсионеров прошла в Псковской области, сообщил паблик «Мудрость и юность».

17 февраля 2022 года состоялась отчётно-выборная конференция СПР по Псковской области на площадке Центра туризма и творческих индустрий Пскова, в которой приняли участие руководство РО СПР и 22 делегата от местных отделений Псковской области, а также стратегические партнёры – руководители псковских отделений Пенсионного фонда России и комитета по социальной защите Наталья Мельникова и Ольга Евстигнеева, которые пожелали здоровья и активного долголетия всем членам Союза пенсионеров.

С соблюдением антиковидных норм и придерживаясь протокольного порядка, конференцию открыла председатель РО ООО СПР Елена Косенкова. После её доклад о деятельности организации в отчётный период, а также выступлений в прениях делегатов от МО СПР было принято решение признать работу правления регионального отделения ООО «Союз пенсионеров России» по Псковской области за отчётный период удовлетворительной.

Работа конференции завершилась выбором руководителя и заместителя регионального отделения «Союз пенсионеров России» по Псковской области и нового состава правления РО СПР и наделением его полномочиями сроком на четыре года – до 20 февраля 2026 года – в следующем составе:

– Косенкова Елена Александровна – член СПР;

– Мельничук Светлана Андреевна – председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» город Пскова;

– Ионова Валентина Алексеевна – председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» города Великие Луки и Великолукского района;

– Рыжакова Екатерина Николаевна – председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Псковского района;

– Иванова Антонина Тимофеевна – председатель местного отделения ООО «Союз пенсионеров России» Палкинского района.

Единогласно были выбраны кандидатуры на этот важный, ответственный пост. Косенкова Елена и Мельничук Светлана продолжат свою руководящую деятельность.

Конференция завершилась с огромными планами на будущее.



