В Псковской области с 14 сентября начнётся вакцинация против гриппа

12:44, 13 сентября 2026, ПАИ

С 14 сентября вакцинация против гриппа начнётся в Пскове, Великих Луках, Великолукском районе и Острове, во всех остальных муниципалитетах – со вторника, 15 сентября, сообщили ПАИ в региональном министерстве здравоохранения.

В Псковскую область поступило более 66 тысяч доз вакцин «Совигрипп», «Флю-М», «Ультрикс Квадри». Все указанные вакцины не содержат живого вируса и не могут вызвать заболевание гриппом

В первую очередь сделать прививку рекомендуется детям с шести месяцев, школьникам, студентам, работникам медицинских организаций и организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы.

Также вакцинироваться нужно вахтовикам, сотрудникам правоохранительных органов и государственных контрольных органов в пунктах пропуска через госграницу РФ, работникам организаций социального обслуживания и МФЦ.

Кроме того, сделать прививку от гриппа необходимо государственным гражданским и муниципальным служащим, беременным женщинам, старшему поколению, призывникам и лицам с хроническими заболеваниями.