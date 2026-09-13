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Общество

Цены на мясо, молоко, хлеб и овощи начнут отслеживать во всей цепочке поставок

С 1 января 2027 года в России начнётся мониторинг цен на 24 вида продовольственных товаров. Соответствующий перечень утверждён Правительством РФ, с документом ознакомился ТАСС.

Фото: ПАИ

Мониторинг будет проводиться во всей цепочке движения продуктов – от производителя до магазина. Закон, предусматривающий такую систему, был принят в августе и начнёт действовать с 2027 года. Его задача – своевременно выявлять причины резкого роста цен на продукты.

В утверждённый список вошли наиболее распространённые продукты питания: рыба, говядина, свинина, баранина и мясо кур, сливочное и подсолнечное масло, молоко, сыр и яйца. Также государство будет отслеживать цены на сахар, соль, муку и хлеб, рис, гречку и макаронные изделия. В перечень овощей вошли картофель, свёкла, репчатый лук, морковь, помидоры, огурцы и капуста.

Правительство также определило ведомства, которые будут получать информацию от Федеральной налоговой службы. Доступ к данным получат Минпромторг, Минсельхоз, Минэкономразвития, Федеральная антимонопольная служба и Росстат.

Ведомства смогут получать сведения о компаниях, занимающихся продажей и поставками продовольствия, о сделках между ними, о ценах на реализуемые товары и объёмах продаж. Кроме того, в распоряжении государственных органов будут данные о доходах, расходах и прибыли соответствующих организаций.

Документ вступит в силу одновременно с законом 1 января 2027 года.

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