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Антон Шкаплеров рассказал, как Юлия Пересильд помогала ему во время стыковки «Союз МС-19»

Командир корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров рассказал в интервью пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК), как актриса Юлия Пересильд помогала ему во время стыковки.

Шкаплеров отметил, что тренировался на Земле управлять кораблем и выполнять различные операции без помощи бортинженеров, но в реальности это оказалось сложнее, потому что пришлось наблюдать за мониторами, двумя руками управлять кораблем, а в процессе стыковки - выдавать команды с пульта бортинженера с помощью специальной указки.

Командир корабля добавил, что с ним на корабле находились актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко. Юлия в нужные моменты передавала указку и забирала ее обратно после выдачи Шкаплеровым очередной команды. Также, по словам командира корабля, она помогала сверять его действия с бортовой документацией.

Космонавт также выразил благодарность инструкторам ЦПК Андрею Шаламову и Игорю Карюкину, которые его обучали.

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