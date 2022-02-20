Антон Шкаплеров рассказал, как Юлия Пересильд помогала ему во время стыковки «Союз МС-19»

18:17, 20 февраля 2022, ПАИ

Командир корабля «Союз МС-19» Антон Шкаплеров рассказал в интервью пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК), как актриса Юлия Пересильд помогала ему во время стыковки.

Шкаплеров отметил, что тренировался на Земле управлять кораблем и выполнять различные операции без помощи бортинженеров, но в реальности это оказалось сложнее, потому что пришлось наблюдать за мониторами, двумя руками управлять кораблем, а в процессе стыковки - выдавать команды с пульта бортинженера с помощью специальной указки.

Командир корабля добавил, что с ним на корабле находились актриса Юлия Пересильд и кинорежиссер Клим Шипенко. Юлия в нужные моменты передавала указку и забирала ее обратно после выдачи Шкаплеровым очередной команды. Также, по словам командира корабля, она помогала сверять его действия с бортовой документацией.

Космонавт также выразил благодарность инструкторам ЦПК Андрею Шаламову и Игорю Карюкину, которые его обучали.