Мужчина пострадал в результате ДТП в Великолукском районе
На въезде в деревню Баландино Великолукского района, на 1 км автодороги Великие Луки - Подберезье, произошло ДТП, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».
По предварительным данным, около 16:45 39-летняя женщина, управляя автомобилем «Пежо-405», выбрала небезопасную скорость движения при встречном разъезде и совершила наезд на обочину. В результате чего потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «ВАЗ-21053» под управлением 73-летнего мужчины.
В результате аварии пострадал водитель ВАЗа – у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки.
На месте происшествия работают сотрудники отдела ГИБДД МО МВД России «Великолукский», а также сотрудники скорой помощи.
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