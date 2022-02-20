Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Реабилитолог посоветовал не бороться со слабостью, возникающей при заражении ковидом

Врач первой категории, невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ) Алексей Руденко рассказал ТАСС, что при заражении коронавирусом не стоит бороться с появляющейся слабостью.

Он подчеркнул, что слабость при ковиде возникает из-за застоя венозной крови. Движение крови по венам замедляется из-за сильной интоксикации организма, к которой приводит ковид. А из-за застоя крови к органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость: мышцы тоже недополучают питание.

Врач заметил, что эта слабость не связана с ленью – её не нужно «перебарывать» и сразу требовать от организма того же состояния, что было до болезни. Самое верное решение, по словам Руденко, постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня. Если слабость выраженная, начинать можно с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. Ориентироваться стоит на своё состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем, добавил врач.

Когда регулярные пешие прогулки становятся посильными, не вызывают головокружения, одышки, можно переходить к лёгким кардионагрузкам. И только на следующем этапе можно возвращаться к силовым тренировкам на привычном уровне, заключил реабилитолог.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

20 февраля 2022

Социолог заявил, что сборы денег на день рождения коллег вызывают у работников отторжение

20 февраля 2022

Как воздух в крупных городах влияет на здоровье, объяснил врач
20 февраля 2022

Эксперт назвал признаки того, что кто-то имеет доступ к вашему смартфону
20 февраля 2022

Какая валюта составит конкуренцию доллару, сообщил аналитик
20 февраля 2022

В России общий объём выданных автокредитов в 2021 году приблизился к отметке 1 трлн рублей
20 февраля 2022

Реабилитолог посоветовал не бороться со слабостью, возникающей при заражении ковидом
20 февраля 2022

В Госдуме предложили пересмотреть систему подсчёта медалей на Олимпийских играх

20 февраля 2022

Мужчина пострадал в результате ДТП в Великолукском районе

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...