Реабилитолог посоветовал не бороться со слабостью, возникающей при заражении ковидом

19:08, 20 февраля 2022, ПАИ

Врач первой категории, невролог, реабилитолог «Клиники инновационных технологий» в Куркино (КИТ) Алексей Руденко рассказал ТАСС, что при заражении коронавирусом не стоит бороться с появляющейся слабостью.

Он подчеркнул, что слабость при ковиде возникает из-за застоя венозной крови. Движение крови по венам замедляется из-за сильной интоксикации организма, к которой приводит ковид. А из-за застоя крови к органам поступает недостаточно питательных веществ, в том числе кислорода. Именно проблемы с движением крови после ковида вызывают слабость: мышцы тоже недополучают питание.

Врач заметил, что эта слабость не связана с ленью – её не нужно «перебарывать» и сразу требовать от организма того же состояния, что было до болезни. Самое верное решение, по словам Руденко, постепенное наращивание регулярных нагрузок до привычного уровня. Если слабость выраженная, начинать можно с коротких 10-минутных прогулок три раза в день. Ориентироваться стоит на своё состояние: если возникает одышка, нагрузку нужно сократить, однако не прекращать занятия совсем, добавил врач.

Когда регулярные пешие прогулки становятся посильными, не вызывают головокружения, одышки, можно переходить к лёгким кардионагрузкам. И только на следующем этапе можно возвращаться к силовым тренировкам на привычном уровне, заключил реабилитолог.