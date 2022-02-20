В России общий объём выданных автокредитов в 2021 году приблизился к отметке 1 трлн рублей

19:28, 20 февраля 2022, ПАИ

Объём займов для покупки автомобиля, выданных россиянам в 2021 году, составил 963 млрд рублей, средний размер автокредита достиг к концу года 1,2 млн рублей, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные бюро кредитных историй «Эквифакс».

Отмечается, что российские банки выдали в 2021 году 909 тыс. автокредитов. Это на 16 % больше, чем в 2020 году. Общий объём выданных кредитов тем временем вырос на 51 % и приблизился к отметке 1 трлн рублей. Также в 2021 году стал больше размер среднего выданного кредита, увеличившись на 30 % и зафиксировавшись на 1,2 млн рублей.

Гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин заметил, что такой рост вызван сложностями в производстве и продаже автомобилей в 2020 году в связи с пандемией. По его мнению, потребители спешили купить автомобили до возможного дефицита, а производители повышали цены.