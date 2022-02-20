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Общество

Какая валюта составит конкуренцию доллару, сообщил аналитик

Текущая политика Банка Англии создаёт условия для того, чтобы британский фунт составил серьёзную конкуренцию доллару в 2022 году, заявил аналитик ФГ «Финам» Андрей Маслов агентству «Прайм».

Он отметил, что доллар остаётся наиболее привлекательной валютой для вложений на фоне запланированного на март повышения ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.

В качестве альтернативных защитных валют аналитик порекомендовал не рассматривать иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно «мягко» и вряд ли будут повышать ставки.

На этом фоне выделяется Банк Англии, который второй раз подряд поднял ставку, чего не случалось с 2004 года. Ожидается, что регулятор продолжит политику повышения ставки, что связанно с инфляцией. Таким образом, британский фунт может стать конкурентом доллара, добавил эксперт.

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