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Общество

Социолог заявил, что сборы денег на день рождения коллег вызывают у работников отторжение

Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Феликс Шарков заявил в интервью радио Sputnik, что сборы денег на день рождения коллег и различные праздники вызывают отторжение в рабочих коллективах.  

Шарков напомнил, что такая традиция появилась ещё в советское время и уже тогда «ущемляла некоторых людей и вызывала противоречивые чувства». Он подчеркнул, что сбор денег на подарки или корпоративы угнетает многих сотрудников и в настоящее время.

Эксперт посоветовал заменить эту традицию новыми элементами корпоративной культуры, например совместным празднованием значимых дат с раздельным счётом. Также социолог порекомендовал обмениваться маленькими персональными сувенирами без сбора денег.

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