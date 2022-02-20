Социолог заявил, что сборы денег на день рождения коллег вызывают у работников отторжение

21:05, 20 февраля 2022, ПАИ

Доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой общественных связей и медиаполитики ИГСУ РАНХиГС Феликс Шарков заявил в интервью радио Sputnik, что сборы денег на день рождения коллег и различные праздники вызывают отторжение в рабочих коллективах.

Шарков напомнил, что такая традиция появилась ещё в советское время и уже тогда «ущемляла некоторых людей и вызывала противоречивые чувства». Он подчеркнул, что сбор денег на подарки или корпоративы угнетает многих сотрудников и в настоящее время.

Эксперт посоветовал заменить эту традицию новыми элементами корпоративной культуры, например совместным празднованием значимых дат с раздельным счётом. Также социолог порекомендовал обмениваться маленькими персональными сувенирами без сбора денег.