Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Теперь при въезде в Австрию россиянам достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест

С 22 февраля Австрия разрешит въезд не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом ПЦР-теста, пишет ТАСС.

Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России. Соответствующие правила не распространяются на детей до 12 лет. Оплачивать тесты приезжие должны самостоятельно.

Исключением из новых правил стал въезд из регионов распространения мутаций коронавируса.

При въезде приезжим придется предоставить убедительные сведения, что за последние 10 дней они не посещали такие регионы. Если у человека нет при себе ни результата теста, ни сертификата о вакцинации, ни сертификата переболевшего, то ему надо зарегистрироваться и отправиться на карантин на 10 дней за свой счет. Покинуть карантин можно будет после этого при отрицательном результате теста.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

20 февраля 2022

Иммунолог заявил, что переболевшие COVID-19 люди могут подвергаться скачкам артериального давления
20 февраля 2022

Социолог заявил, что сборы денег на день рождения коллег вызывают у работников отторжение

20 февраля 2022

Как воздух в крупных городах влияет на здоровье, объяснил врач
20 февраля 2022

Эксперт назвал признаки того, что кто-то имеет доступ к вашему смартфону
20 февраля 2022

Какая валюта составит конкуренцию доллару, сообщил аналитик
20 февраля 2022

В России общий объём выданных автокредитов в 2021 году приблизился к отметке 1 трлн рублей
20 февраля 2022

Реабилитолог посоветовал не бороться со слабостью, возникающей при заражении ковидом
20 февраля 2022

В Госдуме предложили пересмотреть систему подсчёта медалей на Олимпийских играх


© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...