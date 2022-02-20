Теперь при въезде в Австрию россиянам достаточно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест
С 22 февраля Австрия разрешит въезд не только с сертификатами о вакцинации или перенесенном ковиде, но и с отрицательным результатом ПЦР-теста, пишет ТАСС.
Это правило будет распространяться на приезжих из всех стран, в том числе из России. Соответствующие правила не распространяются на детей до 12 лет. Оплачивать тесты приезжие должны самостоятельно.
Исключением из новых правил стал въезд из регионов распространения мутаций коронавируса.
При въезде приезжим придется предоставить убедительные сведения, что за последние 10 дней они не посещали такие регионы. Если у человека нет при себе ни результата теста, ни сертификата о вакцинации, ни сертификата переболевшего, то ему надо зарегистрироваться и отправиться на карантин на 10 дней за свой счет. Покинуть карантин можно будет после этого при отрицательном результате теста.
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