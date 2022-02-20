Иммунолог заявил, что переболевшие COVID-19 люди могут подвергаться скачкам артериального давления
Люди, переболевшие COVID-19, могут быть подвержены скачкам артериального давления, заявил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков Ura.ru.
Иммунолог отметил; чтобы обнаружить этот симптом, необходимо исключение других факторов, например, диабета или ожирения.
Также врач советует обратить внимание на свертываемость крови и «исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания».
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Иммунолог заявил, что переболевшие COVID-19 люди могут подвергаться скачкам артериального давления
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