Иммунолог заявил, что переболевшие COVID-19 люди могут подвергаться скачкам артериального давления

21:53, 20 февраля 2022, ПАИ

Люди, переболевшие COVID-19, могут быть подвержены скачкам артериального давления, заявил иммунолог кандидат медицинских наук Николай Крючков Ura.ru.

Иммунолог отметил; чтобы обнаружить этот симптом, необходимо исключение других факторов, например, диабета или ожирения.

Также врач советует обратить внимание на свертываемость крови и «исключить другие психоэмоциональные и физические перегрузки, а также предшествующие заболевания».