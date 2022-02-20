Социальная сеть Дональда Трампа станет доступа на AppStore 21 февраля
Мобильное приложение для доступа в социальную сеть Truth Social, разработанную по инициативе бывшего президента США Дональда Трампа, появится в магазине приложений AppStore 21 февраля, сообщает агентство Reuters.
Отмечается, что создатели соцсети смогут запустить ее в федеральный праздник - Президентский день, который традиционно отмечается в третий понедельник февраля.
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