На треть снизилась заболеваемость ковидом в мире на этой неделе

22:24, 20 февраля 2022, ПАИ

На этой неделе заболеваемость коронавирусом в мире продолжила снижаться: на планете подтвердили около 13,7 млн заражений, что на треть меньше, чем за предыдущие семь дней, следует из подсчётов ТАСС.

В большинстве стран, где в начале года из-за омикрона фиксировали максимальные с начала пандемии темпы распространения инфекции, ситуация стабилизировалась.