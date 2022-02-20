На треть снизилась заболеваемость ковидом в мире на этой неделе
На этой неделе заболеваемость коронавирусом в мире продолжила снижаться: на планете подтвердили около 13,7 млн заражений, что на треть меньше, чем за предыдущие семь дней, следует из подсчётов ТАСС.
В большинстве стран, где в начале года из-за омикрона фиксировали максимальные с начала пандемии темпы распространения инфекции, ситуация стабилизировалась.
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