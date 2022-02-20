Учёные назвали напиток, увеличивающий вероятность развития онкологии

22:44, 20 февраля 2022, ПАИ

Доза парагвайского чая мате эквивалентна 100 выкуренным сигаретам и может спровоцировать развитие различных видов онкологии, сообщается на сайте британского таблоида Daily Express.

Отмечается, что продолжительное употребление этого чая увеличивает риск возникновения простаты, рака мочевого пузыря, полости рта, ЖКТ, лёгких, головы и шеи.

Уже на ранних стадиях исследований учёные в Уругвае выявили, что среди тех, кто пьёт данный напиток много и регулярно, с вероятность 60 % повышается риск развития рака лёгких.

В ходе одного из последующих наблюдений специалисты выявили, что употребление среднестатистической порции чая мате эквивалентно 100 сигаретам, то есть пяти упаковкам.