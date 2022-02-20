Невролог предупредила о риске нарушения мозгового кровообращения после COVID-19

23:05, 20 февраля 2022, ПАИ

Врач-невролог Юлия Евсютина в интервью радио Sputnik предупредила о высоком риске повреждения сосудов и, как следствие, нарушения мозгового кровообращения после перенесённого COVID-19.

Кроме того, она сообщила, что у пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию, также усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний.

К симптомам можно отнести острые и хронические нарушения кровоснабжения: шум в ушах, ухудшение зрения, головную боль и другие. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу. После выздоровления от COVID-19 врачи рекомендуют пройти реабилитацию, сообщает «Газета.Ru».