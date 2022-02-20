Чем полезны супы для организма, рассказали в Роспотребнадзоре
В Роспотребнадзоре рассказали о пользе супов, пишут «Известия».
Отмечается, что супы содержат в себе набор белков, жиров и углеводов, а также витаминов и минералов. Кроме того, жидкая консистенция, варёные овощи и мясо подготавливают желудок к приёму тяжёлой пищи. Также супы полезны тем, что быстро усваиваются, нормализуют артериальное давление и баланс жидкости в организме.
У каждого вида супа есть свои полезные свойства, добавили в ведомстве. Гороховый суп улучшает обмен веществ, а куриный – затормаживает инфекционные процессы и даже может помочь вылечить простудные заболевания. Овощной суп, по словам экспертов, способствует похудению и очищению организма, а молочный благоприятно действует на слизистую желудка, так как в нём содержится много аминокислот и белка.
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