Специалист заявила, что омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда
Штамм коронавируса омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда, заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, пишет «Российская газета».
Она подчеркнула, что из-за повышения восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении у омикрона есть высокий шанс остаться в человеческой популяции в качестве сезонного вируса.
Однако эксперт добавила, что это не означает завершение мутаций коронавируса.
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