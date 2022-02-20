Специалист заявила, что омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда

23:44, 20 февраля 2022, ПАИ

Штамм коронавируса омикрон может сохраниться в человеческой популяции навсегда, заявила доктор медицинских наук Татьяна Руженцова, пишет «Российская газета».

Она подчеркнула, что из-за повышения восприимчивости слизистых оболочек носоглотки к вирусам при переохлаждении у омикрона есть высокий шанс остаться в человеческой популяции в качестве сезонного вируса.

Однако эксперт добавила, что это не означает завершение мутаций коронавируса.