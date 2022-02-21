Захар Серповидец наступил по народному календарю

07:00, 21 февраля 2022, ПАИ

21 февраля отмечается народный праздник Захар Серповидец, который получил свое название в честь святого Захария. Как сообщает calend.ru, он содействовал нравственному развитию еврейского народа. Захария убили иудеи за обличительную проповедь.

В одном из своих пророческих откровений он увидел свиток, летающий по воздуху и напоминающий по форме огромный серп. Поэтому в день памяти святого крестьяне много внимания уделяли этому инструменту. Женщины-жницы молились Захарию о хорошем урожае. В день его памяти серпы доставали из чуланов, осматривали, чистили, точили и окропляли крещенской водой. В связи с этим говорили: «Не тогда серпы точить, когда на жниво идти»; «Не обрежешь вовремя кривого серпа, не нажнешь в поле снопа». Люди верили, что Захарий Серповидец увидит их старания и вдохнет в серпы спорую силу.

На Захария, по народному поверью, был особенно остр и лунный серп. Люди подмечали: чем холодней в этот день, тем теплее будет в марте.