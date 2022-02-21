В России стартует выдача ковид-сертификатов на основании теста на антитела

08:19, 21 февраля 2022, ПАИ

С 21 февраля россияне смогут получать коронавирусные сертификаты на основании теста на антитела, пишет РИА Новости.

В документе будет отражаться информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.

Тест на антитела может быть проведен в любой лицензированной лаборатории. Сертификат будет действовать шесть месяцев с даты получения результатов теста. Если у человека был подтвержденный методом ПЦР COVID-19, но он не обращался к врачу, сертификат на основании антител будет действовать год с даты ПЦР-теста.