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Общество

Россия может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса в год

Россия может производить 2 млрд доз вакцин от коронавируса ежегодно, в том числе 1,3 млрд доз «Спутника лайт», 600 млн — «Спутника V» и 100 млн — всех остальных вакцин. Этого количества хватит для обеспечения любого потенциального спроса, рассказал «Известиям» первый замглавы Минпромторга Василий Осьмаков.

По его словам, сейчас Минздрав и РФПИ формируют свою «потребность в объемах» на 2022 год и должны представить оценку до конца февраля. В ожидании заявок на производство фармацевтические компании выпускают другие линейки продуктов на свободных мощностях, пояснил Василий Осьмаков.

При этом он обратил внимание на тенденцию падения спроса на вакцинацию в России. По мнению эксперта, это происходит на фоне распространения штамма «Омикрон», который вызывает более легкое течение болезни, многие его расценивают как менее опасный.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что сейчас в регионах сформирован значительный запас всех вакцин для профилактики COVID-19, позволяющий обеспечить неснижаемые темпы вакцинации населения, даже в случае их возможного увеличения в несколько раз. В связи с этим темпы производства вакцин в настоящее время сократились, но производители готовы к выпуску препаратов в любых необходимых объемах.

За 2021 год совокупно было произведено более 300 млн комплектов доз всех вакцин. Большая часть приходится на «Спутник V» и «Спутник Лайт».

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