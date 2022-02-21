Короткая рабочая неделя началась в России
Короткая рабочая неделя началась в России.
Согласно производственному календарю, 23 февраля является нерабочим праздничным днём. Продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на час, так как вторник является предпраздничным днем.
В марте россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, затем последуют три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.
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