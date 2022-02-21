Короткая рабочая неделя началась в России

07:40, 21 февраля 2022, ПАИ

Короткая рабочая неделя началась в России.

Согласно производственному календарю, 23 февраля является нерабочим праздничным днём. Продолжительность рабочего дня 22 февраля сокращается на час, так как вторник является предпраздничным днем.

В марте россиян ждёт шестидневная рабочая неделя с 28 февраля по 5 марта, затем последуют три дня отдыха с 6 по 8 марта в честь Международного женского дня.