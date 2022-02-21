Международный день родного языка отмечается 21 февраля

07:59, 21 февраля 2022, ПАИ

Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля. Праздник провозглашен Генеральной конференцией ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года и направлен на содействие языковому и культурному разнообразию и многоязычию, пишет calend.ru.

Дата выбрана в знак памяти событий, произошедших в Дакке (ныне - столица Бангладеш) 21 февраля 1952 года. Тогда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, который они требовали признать одним из государственных языков страны.

По данным ООН, в мире насчитывается около 7 тысяч языков, из них более 2,5 тысяч находятся на грани исчезновения. Каждые две недели в мире исчезает один язык.

Каждый год в рамках празднования Дня родного языка проходят различные мероприятия, посвященные определенной теме и нацеленные на содействие уважению, а также на поощрение и защиту всех языков, особенно находящихся на грани исчезновения, лингвистического разнообразия и многоязычия.