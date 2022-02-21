Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковскую филармонию могут реконструировать в течение 4-5 лет – Жаворонок

Псковскую филармонию могут реконструировать в течение 4-5 лет, заявил новый директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

По его словам, движение в этом направлении началось еще в 2021 году. Уже имеется эскизный проект реконструкции. В этом году планируется утвердить проект и до конца 2023 года разработать проектно-сметную документацию, чтобы в 2023-2024-м подавать заявку на финансирование в рамках нацпроекта. 

«Реконструкция - это масштабная работа, которая требует серьезных вложений. Только бюджета области на это не хватит. В течение ближайших 4-5 лет реконструкция может совершиться. С мёртвой точки мы точно сдвинулись», - отметил Жаворонок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Слышали ли вы про биткоин?
Проголосовать >>>

21 февраля 2022

Фестиваль русской музыки пройдёт в Пскове в марте
21 февраля 2022

Псковскую филармонию могут реконструировать в течение 4-5 лет – Жаворонок
21 февраля 2022

Новый директор псковской филармонии считает переезд в Псков ступенькой в карьере
20 февраля 2022

В Псковской научной библиотеке проходит встреча с авторами выставки «Цвет»
18 февраля 2022

Встреча с петербургским документалистом Максимом Якубсоном состоится в Пскове 20 февраля
16 февраля 2022

Михаил Ведерников: Главное наследие Псковской области — богатый историко-культурный комплекс
16 февраля 2022

44 памятника реставрировали в Псковской области в 2021 году
16 февраля 2022

Великолукский режиссер снимает короткометражные фильмы по мотивам игры S.T.A.L.K.E.R.

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...