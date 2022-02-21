Псковскую филармонию могут реконструировать в течение 4-5 лет – Жаворонок
Псковскую филармонию могут реконструировать в течение 4-5 лет, заявил новый директор учреждения Сергей Жаворонок в эфире проекта «Псковский телеграм Online».
По его словам, движение в этом направлении началось еще в 2021 году. Уже имеется эскизный проект реконструкции. В этом году планируется утвердить проект и до конца 2023 года разработать проектно-сметную документацию, чтобы в 2023-2024-м подавать заявку на финансирование в рамках нацпроекта.
«Реконструкция - это масштабная работа, которая требует серьезных вложений. Только бюджета области на это не хватит. В течение ближайших 4-5 лет реконструкция может совершиться. С мёртвой точки мы точно сдвинулись», - отметил Жаворонок.
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