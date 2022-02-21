Сохранить open air концерты вроде «Золота Вены» и «Лавандовой ночи» пообещал новый директор филармонии в Пскове

10:08, 21 февраля 2022, ПАИ

Сохранить open air концерты вроде «Золота Вены» и «Лавандовой ночи» пообещал новый директор филармонии в Пскове Сергей Жаворонок. Об этом он сообщил в эфире проекта «Псковский телеграм Online».

«Проектов и идей много. Если коротко, мы за всё хорошее против всего плохого, – заверил Сергей Жаворонок. – Обязательно сохраним все уже ставшие популярными фестивали и серии концертов, всё, что касается летних сезонов: «Музыку на воде» в дендропарке, open air у Покровской башни: «Золото Вены», «Лавандовая ночь». В прошлом году был ещё интересный концерт «Ночь в башне» в Варлаамовской башне».

По его словам, работа в этом направлении продолжится.