День памяти погибших воинов-разведчиков проходит в Пскове

10:28, 21 февраля 2022, ПАИ

21 февраля в Пскове пройдёт митинг памяти воинов-разведчиков 2-й отдельной бригады специального назначения главного разведывательного управления (ГРУ), погибших при выполнении воинского долга на территории Афганистана и Северного Кавказа.

В этот день у памятника воинам-разведчикам, павшим в бою, соберутся их родственники, сослуживцы и ветераны спецназа.

Торжественный митинг «Памяти негаснущий огонь» и возложение цветов состоится у Могилы Неизвестного Солдата в Пскове, а также у памятного знака в сквере у МБУК «Дом офицеров».

Напомним, 21 февраля 2000 года в период второй чеченской войны в бою под селом Харсеной Шатойского района Чечни в ходе боя с боевиками погибли три разведывательные группы. В общей сложности потери спецназа составили 33 человека, 25 из них – разведчики Псковской бригады спецназа. Указом президента РФ командирам разведывательных групп капитану А. А. Калинину, капитану М. В. Боченкову и старшему лейтенанту С. В. Самойлову за мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе, посмертно присвоено звание Героя Российской Федерации. 22 погибших солдата и сержанта награждены посмертно орденами Мужества. В 2018 году Указом президента РФ Псковская бригада за заслуги в укреплении обороноспособности страны, мужество и самоотверженность, проявленные личным составом в ходе выполнения боевых задач, награждена орденом Жукова.