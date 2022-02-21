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Общество

Электронные сервисы помогут узнать о ходе исполнительного производства

На едином портале государственных (муниципальных) услуг доступен набор услуг для граждан и бизнеса, являющихся сторонами исполнительного производства, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

С помощью сервиса «Госпочта» в личный кабинет пользователя направляются электронные повестки от судебных приставов и сведения о задолженностях. Сервис работает во всех субъектах Российской Федерации, включая города федерального значения - Москву и Санкт-Петербург.

На портале госуслуг для пользователей также реализована возможность подачи должностному лицу ФССП России в электронном виде заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности по исполнительному производству. Услуга включает в себя порядка 30 типовых обращений по различным жизненным ситуациям.

Самым скоростным на портале госуслуг стал сервис, позволяющий должникам и взыскателям в онлайн-режиме получить сведения о ходе исполнительного производства. Более 75% запросов исполняется менее чем за 3 секунды. С помощью сервиса можно узнать информацию о принятых судебным приставом мерах, в том числе связанных с различного рода ограничениями в отношении должников и их имущества, например, в праве выезда за пределы страны или на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств.

Этот электронный сервис – один из самых популярных на портале, благодаря которому можно получить необходимую информацию и решить свой вопрос.

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