Псковичи отправились на первенство России по рукопашному бою

10:46, 21 февраля 2022, ПАИ

Псковичи отправились на первенство России по рукопашному бою в город Орел. Как сообщили в региональной федерации рукопашного боя, Псковскую область представят два бойца: Глеб Чернов и Даниил Батеев.

Оба спортсмена отобрались на первенство страны, став бронзовыми призерами СЗФО, а Даниил еще подтвердил право на участие, выиграв Всероссийские соревнования «Звезды Балтики».

Глеб и Даниил представляют псковскую спортивную школу «Мастер», имеют первые разряды, являются воспитанниками Владимира Николаевича Евдокимова.

Сопровождает ребят старший судья региона по рукопашному бою Андрей Синяев. «Для Андрея Владимировича, как для судьи, это тоже первые соревнования такого ранга и бесценный опыт, который он привезет в регион», - отметили в федерации.