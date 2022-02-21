Объём платных услуг в Псковской области увеличился

16:33, 21 февраля 2022, ПАИ

В структуре платных услуг населению в Псковской области в 2021 году преобладали коммунальные, телекоммуникационные и транспортные услуги. На их долю в общем объеме платных услуг населению суммарно приходилось 54,6% (в 2020 году – 58%), сообщает Псковстат.

Объём платных услуг населению в 2021 году составил 30 млрд рублей и увеличился по сравнению с 2020 годом в сопоставимых ценах на 9,5% (по России – на 17,6%).

В расчете на душу населения Псковской области объем платных услуг в 2021 году увеличился и составил 48,2 тысячи рублей (в 2020 году – 42,1 тыс. рублей).