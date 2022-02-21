3,8 млн рублей задолжали псковские работодатели своим сотрудникам

12:25, 21 февраля 2022, ПАИ

По состоянию на 1 января 2022 года просроченная задолженность по заработной плате в Псковской области составила 3,8 млн рублей, что на 30,7% меньше, чем на 1 декабря 2021 года. Об этом сообщает Псковстат.

Вся сумма просроченной задолженности по заработной плате сложилась из-за отсутствия у организаций собственных средств.

Численность работников, которым своевременно не выплачивалась заработная плата, по состоянию на 1 января 2022 года составила 131 человек. В расчете на одного работника просроченная задолженность по заработной плате составила 28,7 тысячи рублей.

В прошлом году наибольший объем задолженности по зарплате зафиксирован на 1 марта – 6 млн рублей, наименьший – на 1 апреля 2021 года – 482 тысячи рублей.