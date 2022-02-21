Более 90 тысяч псковичей заболели коронавирусом с начала пандемии

12:14, 21 февраля 2022, ПАИ

90 001 человек заразился коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 971 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Выздоровел 74 471 пациент (за сутки – 177), от COVID-19 скончались 1 543 человека. Всего на лечении от коронавируса находятся 8 349 человек (7 774 – на амбулаторном, 575 – на стационарном).