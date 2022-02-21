Ещё пять человек скончались от COVID-19 в Псковской области

12:16, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области от коронавируса скончалось ещё пять человек. С начала пандемии от COVID-19 в регионе умерло 1 543 человека, пишет официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 90 001 случай COVID-19 (971 — за прошедшие сутки). 74 471 пациентов вылечились от коронавируса, из них 177 — за минувшие сутки. На амбулаторном лечении находится 7 774 пациентов, 575 – на стационарном.