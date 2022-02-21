Три торговые площадки в Псковской области готовы работать с электронными сертификатами на средства реабилитации

12:39, 21 февраля 2022, ПАИ

О своей готовности работать с новым платежным механизмом для обеспечения льготной категории граждан техническими средствами реабилитации (ТСР) заявили три торговые площадки региона. Это Псковское протезно-ортопедическое предприятие, протезно-ортопедический центр города Пскова «Псков-Орто» и интернет-магазин Ozon, сообщили Псковскому агентству информации в Псковском региональном отделении Фонда социального страхования РФ.

«Как только региональное отделение Фонда социального страхования выдает инвалиду сертификат, он может зайти в электронный каталог технических средств реабилитации, утвержденный Минтрудом, и среди представленных там ТСР выбрать варианты, которые покажутся ему комфортными, удобными, подходящими, – рассказала управляющий Псковским протезно-ортопедическим предприятием Нина Иванова. – Затем направляет их нам. Специалисты предприятия начинают работать с поставщиками, учитывая не только рекомендации, прописанные и утвержденные в индивидуальной программе реабилитации инвалида, но и все пожелания нашего клиента, выбирая из представленных вариантов максимально удобный для заказчика. Например, если это инвалидная коляска, обязательно учитываем еще и габариты жилого помещения, куда потом эта коляска будет доставлена».

Электронным сертификатом первые клиенты уже расплатились в Псковском протезно-ортопедическом центре за пару ортопедической обуви. «Новый способ оказался очень удобным, - отметила главный бухгалтер «Псков-Орто» Ирина Шустрова. - Во-первых, теперь гражданин, получивший сертификат, не ограничен товаром, поставленным по госконтракту. В нашем магазине представлен достаточно широкий ассортимент, и покупатель может остановить свой выбор на любом понравившемся ему товаре, не противоречащем тем рекомендациям, которые прописаны в его индивидуальной программе реабилитации. Во-вторых, для граждан льготной категории очень важен индивидуальный подход – возможность изготовить обувь на заказ. Мы готовы принять оплату сертификатом и за индивидуально изготовленное изделие. В-третьих, заказчикам не пришлось даже доплачивать собственные средства, номинала сертификата хватило, чтобы расплатиться за выбранную модель. Очень ждем, когда Минтруд расширит ассортимент технических средств реабилитации в каталоге, и мы сможем предложить нашим клиентам широкий выбор протезов грудных желез и нижних конечностей как готовых, так и на заказ».

Две недели назад магазин Ozon принял первый сертификат на оплату трости от жителя города Великие Луки. Несколько дней – и гражданин льготной категории стал обладателем самостоятельно выбранного в интернет-магазине средства реабилитации, в котором нуждался.

Электронный сертификат – новый способ обеспечения льготной категории граждан средствами реабилитации наряду с госзакупками и компенсацией расходов за самостоятельно купленное гражданином изделие. Он является записью в реестре государственной системы электронных сертификатов, которая привязывается к номеру банковской карты «МИР» получателя. То есть для лица с инвалидностью сертификат работает как банковская карта и позволяет мгновенно оплатить выбранное изделие, если оно соответствует предписаниям медико-социальной экспертизы.

Подать заявление на получение электронного сертификата можно лично в Псковском региональном отделении ФСС, офисах МФЦ или дистанционно – через портал госуслуг. Срок предоставления электронного сертификата с момента подачи заявления от гражданина – 5 дней. С пошаговой инструкцией получения сертификата и каталогом технических средств реабилитации можно познакомиться на сайте Псковского регионального отделения ФСС.