Современное ярмарочное пространство появится на улице Пушкина в Пскове

12:43, 21 февраля 2022, ПАИ

Туристический код, разработкой которого занимаются в Пскове, подразумевает создание точек притяжения. Одна из них появится на улице Пушкина, где будет создано современное ярмарочное пространство, сообщила 21 февраля на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации первый заместитель главы администрации Пскова Ирина Иванова.

Здесь, в частности, планируется подведение и обновление коммуникаций, создание круглогодичной иллюминации, часть которой будет имитировать звездное небо.

«Часть центра города мы планируем делать интерактивной. В рамках проекта туркода города мы подадим заявку на формирование ярмарочного пространства. Также мы планируем над ярмарочным пространством сделать красивую улицу с подсветкой. Зимой одна, летом другая», - рассказала Ирина Иванова, пояснив, что оформление этой зоны будет подобно оформлению улицы Никольской в Москве.