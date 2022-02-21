Видео: болевые приемы и «мельницы» - лучших самбистов определили в Писковичах на региональном турнире

13:48, 21 февраля 2022, ПАИ

20 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе поселка Писковичи состоялось первенство Псковской области по самбо среди юношей и девушек 2008-2010 годов рождения, а также спартакиада школьников 2006-2008 годов рождения. В соревнованиях приняли участие 168 самбистов, они боролись за путевки на первенство Северо-Запада в Великом Новгороде, которое пройдет в конце марта.