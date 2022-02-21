Александр Козловский высказался о перспективах ЛДПР

15:55, 21 февраля 2022, ПАИ

Депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live оценил роль личности в истории партий и перспективы будущего ЛДПР. Вопрос возник в связи с большим количеством гипотез о будущем ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский попал в больницу

«Роль личности всегда имела большое значение. Такие выдающиеся личности надолго запоминаются. Политическая система их всё время ищет. Что касается Владимира Вольфовича, это обыденная ситуация. Он политик, депутат, руководитель фракции. У нас и другие руководители фракции болели. Я надеюсь, все закончится и он вернется к работе. А то, что перемывают кости, тоже ситуация обычная. Не стоит так много этому уделять внимания», - сказал Александр Козловский.



Владимир Жириновский попал в больницу в начале февраля с коронавирусом и до сих пор находится в лечебном учреждении.