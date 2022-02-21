Подготовка медицинских кадров в Псковской области – брифинг в медиацентре ПАИ

16:50, 21 февраля 2022, ПАИ

16 февраля в медиацентре Псковского агентства информации прошёл брифинг, посвящённый подготовке медицинских кадров в Псковской области. Ректор ПсковГУ Наталья Ильина рассказала об анатомических залах и интерактивных аппаратах универитета, сообщила, какие специалисты обучают будущих псковских медиков и на базе каких больниц имеют возможность обучаться студенты и озвучила текущую ситуацию с вакцинацией преподавателей и студентов ПсковГУ. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи.

– Добрый день, коллеги! Рада вас всех приветствовать у нас в медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня у нас состоится брифинг, посвященный подготовке медицинских кадров в Псковской области. У нас на связи ректор ПсковГУ Наталья Ильина. Поговорим мы сегодня о том, что сделано и что планируется делать в дальнейшем для обучения квалифицированных медицинских кадров у нас, в опорном вузе региона. Наталья Анатольевна, мой первый вопрос будет о том, что недавно у нас были открыты лаборатории института медицины и эспериментальной биологии по программе «Приоритет 2030». Расскажите, что они из себя представляют, как помогут в подготовке медицинских кадров?

– Я сразу же буду говорить не только об инфраструктуре нашего медицинского факультета, но скажу, почему таких больших успехов под конец 2021 года и в начале 2022 года удалось достичь Псковскому государственному университету и, в частности, Институту медицины и экспериментальной биологии. Уважаемые коллеги, сделаю небольшую справку и напомню вам, что в 2021 году по поручению губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова наш университет разработал и подал стратегический проект по созданию медицинского акселератора.

Целью этого проекта является то, чтобы в нашем университете появился сильный факультет, подготовка в данном случае лечебников, и в системе здравоохранения Псковской области появились кадры, которые не только лечат, но и даже занимаются наукой в национальной повестке. В рамках этого проекта и пошли такие хорошие, качественные изменения, в рамках инфраструктуры.

Под конец 2021 года и на День науки мы открыли восемь лабораторий. Наш медицинский факультет, и в данном случае весь институт, сейчас расположился в корпусе на улице Красноармейской. И в этом корпусе сейчас очень удобно зонирована подготовка лечебников. А именно: вся фундаментальная подготовка I, II, III курсов требует лабораторного оснащения. Это лаборатории от мультифункциональных, где может проходить весь естественно-научный цикл, до специализированных лабораторий. Я сейчас говорю о лаборатории биохимии, лаборатории фармакологии, лаборатории микробиологии, паразитологии и так далее и тому подобное. Необходим, просто необходим, и об этом в первую очередь говорили практикующие врачи и эксперты Псковской области, что у медицинского факультета нет своей анатомички, а невозможна подготовка врачей. В рамках этих 8 лабораторий появилось сразу 2 анатомических зала, сухой и мокрый, как говорят профессионалы.

То есть мы сейчас можем с уверенностью сказать, и об этом говорят эксперты в раках подготовки медицинских кадров, что фундаментальная подготовка сегодня имеет не только хорошую аккредитационную ситуацию, мы в 2021 году тоже в начале года это сделали, но и мы сегодня имеем инфраструктуру, с которой каждый может познакомиться. Я больше могу сказать, что такого оборудования многие университеты не могли себе позволить. А в том году, в конце того года, мы потратили 27 млн на оборудование как мелкого оснащения, так и достаточно наукоемкого. Сразу же эти лаборатории приобретали не только учебную функцию, но и научную. Мы развиваемся в инфраструктуре, а значит, можем предоставить не только студентам, но и профессионалам, которые занимаются практикующим здравоохранением, лечебной практикой, научной практикой, наши учебные лаборатории.

– Наталья Анатольевна, а что там есть, в анатомических залах?

– Итак: анатомический зал разделен на две площадки. Во-первых, как положено, он располагается в отдельном здании. Это раз. Во-вторых, этот анатомический зал разделен на сухой и мокрый. Вот в сухом зале вы можете увидеть интерактивный аппарат, в рамках которого все системы органов изучаются в интерактивном режиме. Второй вы увидите полностью анатомический музей органов и тканей, которые необходимо изучать в рамках подготовки как биомедицины, как биологов, так и лечебников. В-третьих, вы увидите лиофильно-высушенные, то есть так называемые сухие препараты, начиная от крупных скелетов и заканчивая отдельными препаратами. То есть вся линейка всевозможных препаратов и, в данном случае, всевозможных органов, в разных вариантах представлена в сухом зале. Это первое. И здесь мы в данном случае работали с Санкт-Петербургским институтом имени Мечникова, они нам помогали. И я вам больше могу сказать: этот зал сформирован полностью по стандартам Европы. Потому что наш медицинский факультет в этом году, в 2022 году, поставил себе задачу получить не только национальную аккредитацию, которую мы получили в начале 2021 года, но и получить международную аккредитацию.

Мы сейчас над этим серьезно работаем и будем ожидать в 2022 году экспертов международных, которые будут, по сути дела, оценивать нас. И тогда диплом Псковского государственного университета Института медицины и экспериментальной биологии по лечебному делу и по биомедицине, сразу по двум направлениям подготовки, будет котироваться не только в Российской Федерации, но и признаваться во всем мире. Мы не работаем теперь только на европейское пространство. По этим двум направлениям подготовки мы замахнулись шире. А вот второй зал, о котором нам всегда говорили: невозможно готовить врача без работы непосредственно на трупном материале. Вот в этом году, и благодаря усилиям, в первую очередь, и комитету здравоохранения Псковской области, и нашему университету, у нас появился мокрый зал, в котором по всем канонам, в рамках нормативного поля, у нас появился труп, в рамках которого происходит и патологическая анатомия, и нормальная анатомия. То есть ребята изучают непосредственно всю анатомию на трупе, как и положено в классическом медицинском университете. Но при этом я больше могу сказать: вся технология мокрого зала сделана на современном, актуальном уровне, без формальдегида и тому подобного. Вся линейка та, которая сегодня с современными материалами. И еще мы пошли дальше.

Для того чтобы делать научную работу, наши анатомические залы полностью оборудованы следующей проводкой: начиная от забора материала, срезов материала, заканчивая микроскопированием этих материалов. То есть ребята полностью, не заходя в какие-то другие лаборатории, в одном зале могут провести все манипуляции, начиная от забора, срезов материала, заканчивая микроскопированием. Такого у нас не было. Такое у нас получилось впервые.

– Это очень здорово! Это такое прямо достижение, действительно, для наших будущих медиков. Еще один положительный факт – это то, что на базе Псковской областной инфекционной клинической больницы появилась кафедра ПсковГУ. И студенты там уже приступили к обучению? И что там будет проходить?

– Огромное спасибо за вопрос, потому что я в самом начале хотела сказать, что вообще развитие нашего института медицины и экспериментальной биологии идет строго в соответствии и в партнерстве с комитетом здравоохранения Псковской области и, самое главное, при согласовании и кураторстве Министерства здравоохранения Российской Федерации. Всю инфраструктуру, которую мы делаем, мы как раз согласовываем, разрабатываем и советуемся именно с двумя этими инстанциями. В связи с этим, между прочим, от Министерства здравоохранения Российской Федерации поступило предложение, чтобы Псковский государственный университет включить в реестр медицинских специализированных вузов, которые будут закреплены за той или иной территорией. Понятно, мы будем отвечать за Псковскую область. Это первый формат. В связи с этим вся инфраструктура и стратегия развития медицинского факультета построена по трем направлениям. Во-первых, фундаментальная подготовка в зданиях, которые располагаются и находятся в ведении нашего университета, о чем я вам непосредственно сейчас рассказала. И это, еще раз повторяю, подготовка биологическая, химическая, биомедицинская, то есть фундаментальная подготовка. Первый, второй и половина третьего курса. Дальше идет клиническая подготовка.

Здесь еще раз огромная благодарность лично Марине Валерьевне Гаращенко, которая дала поручение главным врачам наших клинических больниц, и практически все клинические больницы, главные врачи, полностью обсудив стратегию развития, дали свою инфраструктуру для создания клинических кафедр. И мы, начиная от областной клинической больницы, взрослой, детской, психоневрологического диспансера, роддома, нашего центра, непосредственно, как вы сказали, инфекционной областной больницы, сейчас заключили договоры. Они получили статус клинических, а мы там делаем клинические кафедры. И о чем вы сказали, на самом деле, сейчас завершен ремонт в аудиториях областной клинической инфекционной больницы, и там будет весь цикл отдельной кафедры, которая называется «экспериментальная биология» или «лабораторная биология». То есть непосредственно в самой больнице ребята будут уже изучать забор любого биологического материала, обработку этого биологического материала, идентификацию биологического материала с постановкой диагноза. Еще раз обращаю внимание, уважаемые коллеги: мы на базе той или иной инфраструктуры сразу же делаем полный цикл, когда ребята не только обучаются, но и сразу же встраиваются в практическое здравоохранение. Для нас это очень важно. И так будет сработана каждая клиническая кафедра, в каждой больнице практического здравоохранения Псковской области.

– Да, я посчитала, это пять клиник получается: областная взрослая, областная детская, роддом, психоневрологический диспансер и инфекционная. Да, правильно?

– Да, все правильно. А вот третий трек – это симуляционный центр. И симуляционный центр у нас тоже в данном случае сейчас обогащается различными аппаратами, которые мы презентуем, как только поступает тот или иной аппарат в симуляционный центр. Мы сразу же приглашаем врачей, которые практикуют в этой сфере, врачи оценивают. Больше вам могу сказать: врачи сразу говорят – уважаемые коллеги, уважаемый университет, можно ли мы будем использовать симуляционный центр для тренировки наших врачей? Естественно, мы протягиваем партнерскую руку, и вместе с ними не только наши студенты работают на этих симуляторах, но и молодые врачи, которые приходят сейчас в систему практического здравоохранения Псковской области, тренируются на наших симуляторах. Такое партнерское взаимодействие системы здравоохранения Псковской области. Ну и, естественно, по третьему треку я еще могу сказать. Все-таки работаем над тем, и сейчас работаем с Министерством обороны над созданием своего нового корпуса, который будет более специализированный по отношению к клиническим кафедрам и по отношению к науке.

– Мы уже поговорили об обучении частично. Хотелось бы поговорить о преподавателях. Насколько нам известно, студентов-медиков обучают, в том числе, и преподаватели из других медицинских вузов. Можно напомнить, из каких? И как это происходит? Они к нам приезжают или это происходит онлайн?

– На самом деле профессорско-преподавательский состав нашего университета сегодня, точно можно сказать, тоже разделен на три группы. Первая группа – это наши преподаватели, которые имеют повышение квалификации, имеют доступ к тому, чтобы они преподавали на программе «Лечебное дело». Это первая группа, и я могу сказать, что наши преподаватели уже сегодня дают мастер-классы, по крайней мере, работают на аппарате, о котором я сегодня вам рассказывала. Уже наши преподаватели на Российской Федерации другим вузам дают мастер-классы. Это раз. И уровень этот хороший. Второе – это преподаватели-партнеры, партнерских университетов, которые сегодня помогают нам обеспечивать учебный процесс. Это, естественно, Северо-Западный медицинский университет имени Мечникова, это Витебский медицинский университет, Первый медицинский университет имени Сеченова и ряд других преподавателей, которых мы выбрали в рамках той или иной дисциплины. И третий трек – это практикующие врачи. Мы вам уже с гордостью говорили, что 17 врачей из практического здравоохранения у нас сегодня работают в раках лечебного дела. Такая группа преподавательского состава сегодня работает на медицинском факультете.

– Спасибо большое. Я поняла из всего сказанного, что действительно очень много сделано, такой большой прорыв для того, чтобы готовить медицинские кадры у нас. А что в планах дальнейших? Что еще нужно сделать?

– Первый план, которым я уже с вами сегодня поделилась, - это получить международную аккредитацию. Это серьезная работа документарная, это серьезная работа экспертная. Это, по сути дела, пересмотр образовательной программы для международного сообщества. Для нас это важная задача, которую мы поставили себе как задачу в «Приоритете 2030». Сразу скажу, что в Российской Федерации очень мало университетов, которые имеют международную аккредитацию, это раз, и на самом деле немного остерегаются этого риска. Мы на этот риск идем осознанно, потому что мы понимаем, что все, что мы сейчас делаем в обновлении инфраструктуры и содержании профессорско-преподавательского состава, мы сразу делаем под европейский стандарт. Для нас это очень важно. Мы не берем только национальный уровень. Мы делаем все на самом серьезном, высоком уровне. Это первая задача. Вторая задача – это дальнейшее развитие инфраструктуры. И я надеюсь, что до лета у нас появится еще дополнительное оборудование. Университет отыграл уже, и мы ждем дополнительное оснащение на другие лаборатории. Это следующий трек в развитии инфраструктуры.

Следующий трек инфраструктуры – превратить наши лаборатории еще в гибридный формат. Что это значит? Что в данном случае в лаборатории студент может находиться не только очно, но и, заходя через свой личный кабинет, через цифровую среду, он может, по сути дела, получать знания, практические знания в той или иной лаборатории. Это следующий трек, который предполагается. И еще один – это на самом деле все-таки приступить к строительству нового корпуса, а значит, пригласить сюда других специалистов. Я раскрываю вам один из секретов. У нас на самом деле сегодня приезжает один из новых специалистов, доктор медицинских наук, который специализируется в педиатрии, это новый декан медицинского факультета. Вы знаете, что у нас есть директор института, у нас институтская система, а в институтской системе есть отдельно медицинский факультет. И наш медицинский факультет на данный момент был без декана. Директор института выполнял обе функции. А сегодня у нас появляется в нашем университете доктор медицинских наук, который будет занимать должность декана медицинского факультета. Посмотрите, что происходит. Как только мы на национальном уровне заявили новый стратегический проект, нас поддержало Министерство науки и высшего образования в лице министра, нас поддержало Министерство здравоохранения в лице министра. Самое главное – нас поддерживает и курирует, и согласовывает нашу систему комитет здравоохранения Псковской области, поддерживает губернатор Псковской области. Естественно, подтянулись к нам в регион и кадры. И мы надеемся, что это не просто первые звонки, а очередные звонки, когда в университете появляются новые кадры. И это не просто кадры, молодые ученые, это доктора наук. И самое главное, что еще здорово, многие ребята, которые поступали по целевому обучению Санкт-Петербурга, видя сегодня развитие практического здравоохранения, видя сегодня, что инфраструктура университета, по сути дела, интегрируется в инфраструктуру лечебных учреждений, возвращаются после ординатуры осознанно к нам сюда. И, между прочим, с четырьмя ординаторами мы ведем сейчас переговоры, чтобы они вошли не просто в систему практического здравоохранения, но и в систему обучения наших ребят медицинского факультета. У нас это получается. Двое уже дали согласие, двое, я надеюсь, тоже решат в положительную сторону. И самое главное - это псковичи. Это псковичи, которые возвращаются в регион, видя развитие университета и видя развитие отрасли.

– Наталья Анатольевна, как зовут преподавателя, который к нам приезжает?

– Галактионова Марина Валерьевна, доктор медицинских наук, которая сегодня появляется в нашем университете.

– Спасибо большое. Наталья Анатольевна, позвольте задать вам еще несколько вопросов, касающихся сферы здравоохранения, но раскроем, так сказать, немножко другую грань сферы. У нас ни одно интервью не проходит без того, чтобы узнать о том, какой уровень заболеваемости в той или иной организации, в том или ином ведомстве. Как в вузе обстоят с этим дела? Много ли болеет преподавателей? Много ли больных студентов сегодня?

– На самом деле мы самое большое учреждение Псковской области, по нам можно мерить цифры, смотреть статистику, прогнозировать. Сейчас в Псковской области идет определенное увеличение заболеваемости по штамму омикрон, у нас тоже есть, к сожалению, заболевшие. Но, слава Богу, трудных случаев у нас единицы. Единицы среди профессорско-преподавательского состава и среди студентов. В основном это проходит в качестве ОРВИ, либо недельного, либо небольшого затяжного ОРВИ, и здесь ситуация под контролем. Вы прекрасно знаете, и профессорско-преподавательский состав знает: если возникают какие-то сложные случаи, я лично включаюсь и мы с комитетом здравоохранения все решаем. Здесь такой индивидуальный, личностный подход. В данном случае как-то у нас прижился в рамках корпоративной культуры, так и идет. Еще раз повторяюсь, статистика хоть и увеличенная по заболеваемости, но она не критичная. Я понимаю, что за вопрос в данном случае, к какому моменту вы подводите. Да, в нашем университете действует ковид-свободное пространство, и мы постарались наш учебный процесс во втором семестре начать в очном режиме. Потому что это рекомендации Министерства науки и высшего образования. Почему сейчас было предпринято решение и мы реализуем ковид-свободное пространство, безопасное пространство? Во-первых, у нас с вами есть указ губернатора по ограничительным мероприятиям. Это первое. Второе: у нас есть постановление главного санитарного врача, где все образовательные учреждения должны пройти среди обучающихся вакцинацию. Это второе.

Третье: от Министерства науки и высшего образования есть рекомендательное письмо, в рамках которого само образовательное учреждение, то есть университет, наделяется правом организовывать и принимать самостоятельно формат образовательного процесс. И самое главное – принимать ограничительные мероприятия, в том числе пропускного режима. В связи с этим в наших учебных корпусах сейчас обучаются студенты и работают преподаватели и сотрудники, которые имеют иммунный статус. Сегодня цифры такие. На данный момент мы горды, что у нас очень серьезное повышение по вакцинации, и у нас вакцинация в размере 67%. Если говорить о переболевших, то это около 5%. А если говорить непосредственно о тех студентах, которые имеют медотвод, это 1,9%, около 2%. Вы видите, что сейчас статистика – около 74-75%. А в рамках предписания главного санитарного врача звучит цифра 80%. Как только университет достигнет этой цифры, мы, естественно, вернемся в тот традиционный, обычный режим, в котором существовал университет в рамках пропускного режима. Это первый момент.

Второй момент, который я обязательно должна сказать, когда особенно многие СМИ или кто-то другой анонсирует, что у нас так называемый пропускной режим по QR-коду. Нет, у нас пропускной режим по QR-коду осуществляется для внешников, для лиц, которые не аффилированы с университетом. Те, кто заходит как партнеры, кто заходит как лица, которые непосредственно выполняют тот или иной контракт по отношению к университету, вот у них, естественно, режим по QR-коду. Университет к этому технически подготовлен был, университет за январь все это осуществил, закупил, и мы в этом отношении, все учебные корпуса работают по QR-коду с внешними, еще раз повторяю, лицами. А с обучающимися и сотрудниками у нас действует другой режим. Мы на ученом совете договорились, что мы должны выполнить постановление главного санитарного врача, обеспечить в данном случае 80% и по обучающимся, и по работникам и войти в обычный режим. Чтобы у нас с вами очное образование было на протяжении всех-всех институтов и всего второго семестра.

– А как обстоят дела с ребятами и преподавателями, которые вдруг заболели? Как узнается об этом? Как осуществляется проход здоровых ребят, здоровых преподавателей?

– Дело в том, что в каждом институте, в каждом структурном подразделении руководитель академического структурного подразделения либо руководитель структурного подразделения несет ответственность и ведет мониторинг. И общий центр непосредственно мониторинга у нас заключен среди преподавателей и сотрудников в управлении кадров, а среди обучающихся – у проректора по работе, по молодежной политике, в центре управления по молодежной политике. И два этих центра такую статистику ведут. Во-первых, если студент не относится к категории с иммунным статусом, у него заблокирована карточка. Вы знаете, что у нас в рамках антитеррористического паспорта действует пропускной режим, это обязанность университета. И есть пропускной режим по карточкам, в рамках кампусной карты. Эта кампусная карта блокируется для данного сотрудника или данного студента, и после того, как он либо переболел, либо, в данном случае, как только он подтверждает свой иммунный статус, абсолютно любым способом – либо вакцинация, либо переболел. Либо вот сейчас я могу сказать, что мы постоянно находимся в консультации с главным санитарным врачом, и в рамках этой консультации я знаю, что с 21 числа появится возможность сделать тест по антителам и понять, даже если ты не болел, если ты не вакцинировался, но либо носительством, либо бессимптомным форматом, ты приобрел антитела и возможность приобрести этот иммунный статус подтвержденный. Я думаю, как только все эти вещи у студента или у преподавателя появляются – по разным, еще раз повторяюсь, категориям, у него сразу же карточка разблокируется, и он имеет доступ к учебным корпусам.

– То есть информация поступает непосредственно в университет, и сразу же происходит допуск этого человека, да?

– Молниеносно! Молниеносно. Не задерживаясь. Это уже отработано.

– И, конечно, интересно, как осуществляется учебный процесс с ребятами, которые не сделали прививку от коронавируса, находятся дома, может, даже с легким заболеванием? Они могут проходить дистанционно обучение, да?

– Совершенно верно. Вне зависимости от иммунного статуса образовательное учреждение, университет обязан предоставить образовательную услугу. В связи с этим, у каждого студента есть свой личный кабинет, и через систему работы в дистанте он получает и задания, и он получает эту образовательную услугу. Поэтому в этом отношении университет выполняет все свои обязательства. Единственное, если возникают проблемы так называемой коммуникации в рамках практической работы либо возникают определенные нюансы при работе сдачи долгов академических или какой-то другой индивидуальной работы, здесь студенты связываются с институтами, с дирекциями, с директорами институтов, с преподавателями, и преподаватели отрабатывают в этом отношении индивидуально. Но еще раз повторяю: формат для них обычный, который мы начали с марта 2020 года. Это, по сути дела, элементы дистанционной работы через свой личный кабинет.

– Для тех, кто уже не студент, на пальцах можно объяснить? Получается, ребята те, кто дистанционно, вместе с ребятами-очниками учится? Одновременно это происходит?

– В нашем университете продолжается смешанный режим, и все, что возможно было перевести в дистант, мы уже перевели. Это очень удобно. И поэтому даже ребята, которые и в очном режиме, и в режиме дистанта, они получают, по сути дела, одну и ту же функцию, одну и ту же услугу. Они через дистант подключаются к системе ЗУМ, к другим системам, к лекции, к семинарам. Это одинаково. Что касается практических занятий, здесь либо индивидуальная подготовка по отношению к этому студенту, либо этот студент подключается через свой личный кабинет, либо выполняет самостоятельную работу. Все это предусмотрено федеральным образовательным стандартом. Университет здесь нисколько не нарушает свои обязательства. Поэтому, если честно, выгодно получить иммунный статус, то есть вакцинироваться и не иметь никаких дополнительных технических нюансов, моментов, которые, по сути дела, затрудняют получение образовательной услуги. Поэтому сделай прививку – и приди в университет! Такой лозунг. Хоть слишком лозунгово, но в данном случае лучше себя поберечь.

– И спокойно заниматься и не задаваться никакими вопросами.

– Совершенно верно.

– А преподаватели в этом случае, когда происходит такая смешанная система обучения, не страдают ли они от излишней, может быть, работы дополнительной? У них как режим?

– Знаете, если бы это была инициатива руководства или инициатива ректората о создании ковид-безопасного пространства, то, наверное, был бы этот вопрос уместен. Но этот формат был предложен самими преподавателями. Инициировали сами преподаватели то, что второй семестр мы должны начать очень осознанно, и в этом отношении преподавательский состав взял на себя ответственность. Я благодарна за это. Потому что преподаватели очень четко обозначили свое мнение, они выполнили постановление главного санитарного врача. Они к 1 сентября подготовились. И сейчас, если честно, даже воспитательная, разъяснительная работа идет больше не от ректората, а идет больше от преподавательского состава. То есть они сначала через себя пропустили эту ситуацию. А сегодня эта ситуация назрела среди обучающихся. Поэтому этот вопрос практически не актуален, хотя, когда возникают определенные случаи, на уровне дирекции или на уровне какой-то кафедры, вопросы всегда решаются. Я здесь благодарна профессорско-преподавательскому составу, говорю огромное спасибо за тот профессионализм, который они включают в методической работе, при проведении занятий. Я вам больше могу сказать: мы сейчас часто стали публиковать те или иные примеры занятий, как те или иные преподаватели ведут с использованием дистанционных услуг. Вот буквально вчера была публикация по юридическому факультету, когда доцент Сапогов давал урок в цифровом парке по отношению к своему занятию. И он спокойно использовал дистанционный формат. То есть преподаватели к этому привыкли, они уже умеют мастерски к этому относиться, они методически выстраивают по-разному свой урок. На это даже очень интересно смотреть с методической точки зрения. Я вам больше могу сказать. У меня даже такая идея возникла: а не сделать ли конкурс среди профессорско-преподавательского состава «Лучший мастер-класс с проведением дистанционного занятия или урока, или лекции, семинара, практического занятия с применением дистанта». Потому что уникальные случаи в нашем университете происходят среди профессорско-преподавательского состава. И вы первые, где я заявляю: наверное, этот конкурс нужно сделать!

– Спасибо большое. Еще вопрос по обучению студентов. Хотелось бы спросить: те ребята, которым дистанционно приходится обучаться, в силу заболевания или так далее, как они могут иметь доступ к книгам, к учебным пособиям каким-то?

– Знаете, в нашем университете эта работа тоже выполнена. Она выполнена 2 года назад. Наша библиотека полностью перешла на цифровой режим. И если студенту необходим доступ к книгам, к различным материалам, то университет ежегодно заключат договоры со специализированными электронными библиотеками. Мало того, эти специализированные электронные библиотеки отдельно имеют подборку под конкретный институт. Директора институтов, заведующие кафедрами, руководители образовательных программ ежегодно обновляют перечень литературы, и под этот перечень литературы университет заключает договор о доступе наших студентов к печатной продукции, к электронной продукции и имеет свободный доступ. Студент, как только поступает в наш университет, приобретает логин-пароль, его обучают, как работать в этой системе, и он спокойно, в любом режиме, в круглосуточном режиме имеет доступ к электронным библиотечным системам. В этом тоже нет проблем, это нормально. По этому формату работает вся Российская Федерация и весь мир, все вузы мира работают в таком формате. Я вам больше могу сказать: мы ведь уже 2 года еще один формат практикуем. В наших образовательных программах есть еще так называемые онлайн-курсы. И наши студенты уже не только в рамках дистанционной работы работают с нашими преподавателями или к библиотечным системам в электронном формате подключаются, но они еще и в своем режиме работают в рамках онлайн-курса либо через «Курсеру», через платформы уже целые либо через электронные системы вузов-партнеров. Начиная с Балтийского федерального университета, Высшая школа экономики, МГУ, Дальневосточного федерального университета, Санкт-Петербургского политеха, Тюменского государственного университета. Я вам называю вузы, чьи онлайн-курсы ведущих преподавателей университет приобрел, и они включены в образовательные программы. Это опять доступ прямой. Болеешь ты или находишься в очном режиме – ты имеешь доступ к этой образовательной программе. А там не только лекции. Там целая дисциплина с практикой, с семинарами и теоретическими материалами.

– Я хочу сказать, что столько современных технологий, даже завидуешь нынешним ребятам, что у них имеется столько различных современных возможностей. Спасибо большое. Наталья Анатольевна, у нас есть вопрос у журналиста.

– Наталья Анатольевна, добрый день. У меня два вопроса. Первый по ситуации с ковидом. Уточните последние данные, сколько у вас преподавателей привито?

– Ой, привито у нас преподавателей 97%. Остальные переболевшие. Уточню, 97% с иммунным статусом. Это либо привитые, либо переболевшие. А 3% – это люди, которые либо имеют медотвод, в данном случае, либо в раках медотвода сделали одну прививку всего лишь. Они еще не полный иммунный статус имеют, а имеют прививку. У нас с сотрудниками и профессорско-преподавательским составом абсолютно нет никаких проблем.

– Спасибо большое, Наталья Анатольевна. Я хочу сказать, что нашим будущим медикам очень повезло, им очень интересно учиться. Из того, что вы рассказали, возможностей просто масса, все доступно, все есть здесь, у нас.

– А можно, я еще про одну возможность скажу? Дело в том, почему нас включили в систему Министерства здравоохранения Российской Федерации? В этом году опять-таки по инициативе нашего университета, и нас поддержал комитет здравоохранения, студенты третьего курса медицинского факультета могут сдавать экзамен и получать специализацию по сестринскому делу. И в этом отношении здорово наши студенты воспользовались этим моментом, и сейчас они как раз работают в системе практического здравоохранения, когда необходимы уже кадры. Они вошли как первичное медицинское звено, как младший, средний медицинский персонал. Вот что мы еще сделали. То есть наши ребята, обучаясь, уже сейчас могут получить возможность зайти работниками практического здравоохранения в качестве младшего медицинского персонала в систему больниц, в систему практического здравоохранения Псковской области. И мы это сделали. Мы получили лицензию, мы это сделали, и наши ребята этим пользуются. Вот еще что у нас, какое приобретение.

– Спасибо большое. Наталья Анатольевна, я хочу только пожелать вам успехов во всех ваших планах, которые у вас есть, и, конечно, в первую очередь здоровья преподавателям и всем студентам.