Интерактивные площадки «Ожившая история» на время перенесут дновцев в 1944 год

14:27, 21 февраля 2022, ПАИ

23 февраля в Дно и Дновском районе отметят День защитника Отечества, а 24 февраля – 78-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков.

В честь этих дат третий год подряд в Дно в парке перед зданием администрации района будут работать интерактивные площадки «Ожившая история», сообщает газета «Дновец». Благодаря этому горожане смогут погрузиться в 1944 год, когда город Дно снова стал свободным.

Роспотребнадзор уже дал разрешение на проведение мероприятия, но с некоторыми ограничениями: в этом году нельзя будет угоститься солдатской кашей, также введён запрет на концерт.

Тем не менее снова заработает партизанская типография, а партизаны на привале будут планировать диверсии против врага, полевая почта предложит каждому написать письмо на фронт или с фронта, на городском рынке можно будет обменять мыло на керосин, в избе-читальне почитать газеты военных лет, в полевом госпитале – получить первую помощь при «боевом ранении», а ещё попробовать передать важные сведения по полевой связи.

Интерактивные площадки начнут работу в 12:00.

24 февраля состоится торжественный митинг и возложение цветов на братских захоронениях.

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