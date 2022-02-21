Александр Козловский назвал причину смены руководства в местных отделениях «Единой России»

16:00, 21 февраля 2022, ПАИ

Причину смены руководства местных отделений партии объяснил депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский в эфире проекта ПАИ-live. На минувшей неделе руководителем городского отделения партии в Великих Луках стал Константин Максимов. В понедельник, 21 февраля пройдет городская конференция «Единой России» в Пскове. Прогнозируется, что во главе отделения встанет помощник сенатора Андрея Турчака Валерий Филимонов, который сменит Елену Полонскую.

«Кадровая ротация – постоянный процесс. Мы постоянно меняем свой вид деятельности, работу, цели и задачи – в связи с этим происходит ротация. В уставе партии написано, что механизм ротации обязателен, мы должны найти определённое количество кандидатов, чтобы они участвовали в выборах, в праймериз, первичные организации должны обновляться», - рассказал Александр Козловский.

Он напомнил, что 10 февраля Сергей Гусев покинул пост Великолукского отделения «Единой России». «Что касается Великих Лук, то тут не надо никаких домыслов. Время пройдет, и там появится еще один новый секретарь. Жизнь идет. В некоторых районных отделениях сменились секретари», - отметил он.

При этом депутат рассказал, что Сергей Гусев будет продолжать заниматься политикой. «У него большие полномочия в региональном отделении, он отвечает за агитационно-пропагандистскую деятельность», - сказал он.