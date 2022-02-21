Память погибших в бою воинов-разведчиков почтили в Псковской области

14:43, 21 февраля 2022, ПАИ

Мероприятия, посвящённые региональному Дню памяти погибших в бою воинов-разведчиков, прошли 21 февраля в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

У мемориала на территории войсковой части 64044 состоялось торжественное построение военнослужащих, также была отслужена заупокойная лития. Почтить память погибших собрались официальные лица, командование, служащие и ветераны соединения, а также родственники погибших.

Руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев от имени губернатора Псковской области и администрации региона выразил соболезнования сослуживцам, семьям и родственникам погибших бойцов и поблагодарил их за воспитание мужественных защитников Родины.

Врио командира войсковой части 64044 Александр Антонов отметил, что 21 февраля – скорбный день в истории армейского спецназа. «В этот день 2000-го года страна готовилась отмечать День защитника Отечества, а в урочище Харсеной вели свой последний бой псковские воины. 25 героев выполнили свой долг до конца, отдав свои жизни за безопасность нашего Отечества - великой России. Вечная память героям!» – сказал Александр Антонов.

Собравшиеся почтили память павших воинов минутой молчания. После этого военные под залпы оружейного салюта возложили гирлянды воинской славы и цветы к подножию памятника и прошли по плацу торжественным маршем.