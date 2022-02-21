Великолучане победили в Чемпионате Псковской области по ловле рыбы на мормышку

15:00, 21 февраля 2022, ПАИ

Великолучане победили в Чемпионате Псковской области по ловле рыбы на мормышку, который прошел на озере Ясском в Пустошкинском районе.

По словам организаторов турнира, команда «ЗЭТО-1» (Андрей Терехов, Дмитрий Иванов, Антон Соловьев) стала лучшей, наловив на троих более 12 кг рыбы.

На втором месте - команда «Усвяты-1» в составе: Вадим Сафтюк, Антон Карпенко, Алексей Карпенко. Их улов превысил 11 кг.

«Бронзу» завоевала команда «СРК Псковфишинг»: Роман Селиховский, Ярослав Баслаков, Алексей Егоров. Они поймали 9,46 кг.

В личном зачете победу одержал Алексей Казаков из команды «ЗЭТО-2», его улов - 5,8 кг.