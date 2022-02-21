Около 40 экскурсий по предприятиям планируют провести в Псковской области весной

16:19, 21 февраля 2022, ПАИ

В Псковской области весной планируют провести около 20-40 экскурсий по предприятиям. Об этом в эфире проекта ПАИ-live рассказал депутат Госдумы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Депутат рассказал, что встретился с ребятами в канун Дня молодёжи и узнал, что 90% из них не собираются работать по профессии. «Большинство из них не был на производствах, я удивился и предложил организовать серию посещений предприятий в Великих Луках. Подобные экскурсии планируем проводить и в Пскове», - отметил Александр Козловский.

Спикер отметил, что в регионе есть масса современных предприятий, которые готовы предложить молодёжи современные условия труда, достойную зарплату и возможность реализовать себя.

«В регионе у нас много достойных мест и современных сельхозпредприятий, машиностроительные и химические отрасли. Реализовать себя можно в различных профессиях», - подчеркнул Александр Козловский.